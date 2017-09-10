Кадыров подарил автомобили Mercedes Садаеву, Уциеву и Митришеву

Игроки получили подарки от руководителя Чечни Рамзана Кадырова.

Как сообщил корреспондент канала «Наш футбол», защитник , хавбек Магомед Митришев и нападающий Заур Садаев получили от политика автомобили Mercedes. Награждение состоялось в преддверии матча с «Локомотивом».

Митришев получил подарок в честь дня рождения – сегодня ему исполнилось 25 лет. Уциеву и Садаеву автомобили достались за то, что они «давно играют в «Ахмате» и патриоты клуба».