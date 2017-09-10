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    Кадыров подарил автомобили Mercedes Садаеву, Уциеву и Митришеву

    Теги премьер-лига Россия Ахмат Рамзан Кадыров Заур Садаев Ризван Уциев Магомед Митришев

    Игроки «Ахмата» получили подарки от руководителя Чечни Рамзана Кадырова.

    Как сообщил корреспондент канала «Наш футбол», защитник Ризван Уциев, хавбек Магомед Митришев и нападающий Заур Садаев получили от политика автомобили Mercedes. Награждение состоялось в преддверии матча с «Локомотивом».

    Митришев получил подарок в честь дня рождения – сегодня ему исполнилось 25 лет. Уциеву и Садаеву автомобили достались за то, что они «давно играют в «Ахмате» и патриоты клуба».

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