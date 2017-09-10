Роберто Манчини: «Мне нравятся скорее женщины, а не аргентинцы»

Главный тренер Роберто Манчини после матча с «Динамо» (0:0) рассказал, почему делает ставку на аргентинских футболистов.

— «Зенит» не нанес ни одного удара в створ примерно до 60-й минуты. Почему так? Что не получилось в начале матча?

— Я бы сказал, что во втором тайме мы играли хорошо. Проблема в первой половине встречи: мы играли очень медленно и не могли найти пространство, чтобы создавать моменты.

— Известно, что вы любите аргентинцев. Почему?

— Мне нравятся скорее женщины, а не аргентинцы. Могу сказать, что у аргентинцев бойцовский характер, они всегда показывают отличную игру. У меня есть опыт работы с ними, и когда в «Зените» появилась возможность приобрести их для команды, я ею воспользовался.

— Дзюба за время, проведенное на поле, сорвал 6 или 7 атак. Это большое желание или недостаток мастерства?

— Дзюба делал то, что должен был делать. Да, периодически ошибался, но я жду от него голов в ближайшее время.

— Как вам дебют Ригони?

— Думаю, он может играть намного лучше, – сказал Манчини.