«Динамо» – «Зенит». Фанаты гостей перед матчем подрались с полицейскими

Перед матчем 9-го тура чемпионата России с «Динамо» произошел инцидент с участием болельщиков .

Организованная группа фанатов питерцев (около 50 человек) сначала попыталась спровоцировать болельщиков хозяев поля, а затем устроила стычку с полицией около стадиона.

В течение трех минут силами ОМОНа удалось предотвратить развитие конфликта. После этого конная полиция сопроводила группу болельщиков «Зенита» в сторону гостевого сектора.

Sports.ru проведет текстовую онлайн-трансляцию этого матча. Начало – в 14.00 по московскому времени.