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    «Динамо» – «Зенит». Фанаты гостей перед матчем подрались с полицейскими

    Теги Зенит премьер-лига Россия происшествия болельщики Динамо Москва Арена Химки

    Перед матчем 9-го тура чемпионата России с «Динамо» произошел инцидент с участием болельщиков «Зенита».

    Организованная группа фанатов питерцев (около 50 человек) сначала попыталась спровоцировать болельщиков хозяев поля, а затем устроила стычку с полицией около стадиона.

    В течение трех минут силами ОМОНа удалось предотвратить развитие конфликта. После этого конная полиция сопроводила группу болельщиков «Зенита» в сторону гостевого сектора.

    Sports.ru проведет текстовую онлайн-трансляцию этого матча. Начало – в 14.00 по московскому времени.

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