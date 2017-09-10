«Динамо» – «Зенит». Фанаты гостей перед матчем подрались с полицейскими
Перед матчем 9-го тура чемпионата России с «Динамо» произошел инцидент с участием болельщиков «Зенита».
Организованная группа фанатов питерцев (около 50 человек) сначала попыталась спровоцировать болельщиков хозяев поля, а затем устроила стычку с полицией около стадиона.
В течение трех минут силами ОМОНа удалось предотвратить развитие конфликта. После этого конная полиция сопроводила группу болельщиков «Зенита» в сторону гостевого сектора.
Sports.ru проведет текстовую онлайн-трансляцию этого матча. Начало – в 14.00 по московскому времени.
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