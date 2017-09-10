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    Евробаскет-2017. 1/8 финала. Россия встретится с Хорватией, Латвия сыграет с Черногорией

    Теги результаты сборная России сборная Испании сборная Турции сборная Сербии сборная Хорватии сборная Латвии сборная Черногории сборная Венгрии

    В воскресенье, 10 сентября, в Стамбуле сборная России встретится с командой Хорватии в рамках 1/8 финала плей-офф чемпионата Европы-2017.

    В других матчах Латвия сыграет с Черногорией, Сербия – с Венгрией, Испания – с Турцией.

    Евробаскет-2017

    Турция

    Плей-офф

    1/8 финала

    Латвия – Черногория
    Дата проведения
    10 сентября, 12.30, «Синан Эрдем Доум»
    Онлайн матча

     

    Сербия – Венгрия
    Дата проведения
    10 сентября, 15.15, «Синан Эрдем Доум»
    Онлайн матча

     

    Испания – Турция
    Дата проведения
    10 сентября, 18.45, «Синан Эрдем Доум»
    Онлайн матча

     

    Хорватия – Россия
    Дата проведения
    10 сентября, 21.30, «Синан Эрдем Доум»
    Онлайн матча

    ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матчей – московское.

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