Евробаскет-2017. 1/8 финала. Россия встретится с Хорватией, Латвия сыграет с Черногорией
В воскресенье, 10 сентября, в Стамбуле сборная России встретится с командой Хорватии в рамках 1/8 финала плей-офф чемпионата Европы-2017.
В других матчах Латвия сыграет с Черногорией, Сербия – с Венгрией, Испания – с Турцией.
Турция
Плей-офф
1/8 финала
- Дата проведения
- 10 сентября, 12.30, «Синан Эрдем Доум»
- Дата проведения
- 10 сентября, 15.15, «Синан Эрдем Доум»
- Дата проведения
- 10 сентября, 18.45, «Синан Эрдем Доум»
- Дата проведения
- 10 сентября, 21.30, «Синан Эрдем Доум»
ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матчей – московское.
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