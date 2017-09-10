Евробаскет-2017. 1/8 финала. Россия встретится с Хорватией, Латвия сыграет с Черногорией

В воскресенье, 10 сентября, в Стамбуле сборная России встретится с командой Хорватии в рамках 1/8 финала плей-офф чемпионата Европы-2017.

В других матчах Латвия сыграет с Черногорией, Сербия – с Венгрией, Испания – с Турцией.

Турция

Плей-офф

1/8 финала

ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матчей – московское.