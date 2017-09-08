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    «МЮ» и «Ман Сити» были против того, чтобы трансферное окно закрывалось до старта чемпионата

    Теги Манчестер Юнайтед Уотфорд Манчестер Сити премьер-лига Англия возможные трансферы трансферы Кристал Пэлас Бернли Суонси

    Пять клубов английской премьер-лиги голосовали против того, чтобы летнее трансферное окно закрывалось до старта чемпионата.

    В числе пятерых клубов, высказавшихся против переноса дедлайна, были «Манчестер Юнайтед» и «Манчестер Сити». Также против нововведения выступали «Суонси», «Кристал Пэлас» и «Уотфорд», а «Бернли» во время голосования воздержался.

    Ранее стало известно, что премьер-лига планирует сдвинуть сроки трансферного окна. Летом 2018 года оно закроется еще до начала чемпионата. Решение было принято посредством голосования, большинство клубов поддержало нововведение.

    Трансферное окно в премьер-лиге летом 2018 года закроется до начала сезона

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