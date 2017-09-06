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    Жозе Моуринью: «Трансфер Неймара все изменил. Лукаку 31 августа стоил бы 150 млн фунтов, Матич – 60-70 млн»

    Теги Манчестер Юнайтед Жозе Моуринью премьер-лига Англия Неймар Неманья Матич Ромелу Лукаку

    Главный тренер «Манчестер Юнайтед» Жозе Моуринью подвел итоги летней трансферной кампании клуба.

    «Думаю, мы поступили очень умно. Мы предполагали: что-то может случиться и это навсегда изменит рынок. Трансфер Неймара все изменил, в плане цен – в худшую сторону. Думаю, Лукаку 31 августа стоил бы 150 миллионов фунтов, а Матич – 60-70 миллионов. Хорошо, что мы подписали их в первой половине лета, иначе пришлось бы платить более 200 миллионов.

    Если бы мировой трансферный рекорд по-прежнему принадлежал Погба, то Коутиньо, думаю, перешел бы в «Барселону» за 101 миллион фунтов», – сказал Моуринью.

    «МЮ» купил Лукаку у «Эвертона» за 75 млн фунтов, а Матича у «Челси» – за 40 млн.

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