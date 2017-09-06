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    «Ман Сити» может подать в суд на Тебаса из-за его слов о финансовом допинге

    Теги Манчестер Сити премьер-лига Англия примера Испания Хавьер Тебас Профессиональная футбольная лига Испании финансовый фэйр-плей

    Владельцы «Манчестер Сити» рассматривают возможность подать иск в суд против президента Ла Лиги Хавьера Тебаса из-за его слов о трансферной политике английского клуба.

    «Заявления господина Тебаса граничат с фантастикой, в них нет достоверной информации.

    «Манчестер Сити» и City Football Group ищут квалифицированного юрисконсульта и будут действовать в соответствии с его рекомендациями», – сказано в заявлении «Манчестер Сити».

    Тебас о «Сити» и «ПСЖ»: «Некоторые клубы используют финансовый допинг»

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