«Ман Сити» может подать в суд на Тебаса из-за его слов о финансовом допинге

Владельцы рассматривают возможность подать иск в суд против президента Ла Лиги Хавьера Тебаса из-за его слов о трансферной политике английского клуба.

«Заявления господина Тебаса граничат с фантастикой, в них нет достоверной информации.

«Манчестер Сити» и City Football Group ищут квалифицированного юрисконсульта и будут действовать в соответствии с его рекомендациями», – сказано в заявлении «Манчестер Сити».

Тебас о «Сити» и «ПСЖ»: «Некоторые клубы используют финансовый допинг»