Тебас о «Ман Сити» и «ПСЖ»: «Некоторые клубы используют финансовый допинг»

Президент Ла Лиги Хавьер Тебас заявил, что некоторые клубы злоупотребляют финансовыми возможностями.

«Некоторые клубы используют финансовый допинг. У них есть конкурентное преимущество из-за того, что они получают деньги извне, а не зарабатывают их сами.

Недавние примеры – и «ПСЖ», ранее это был «Челси». У всех этих клубов были деньги, которые они не заработали сами, и они пользовались этим преимуществом.

«Сити» с этими деньгами от продажи нефти может позволить себе любого игрока, мы должны защитить себя. За последние годы «Манчестер Сити» потратил более миллиарда фунтов, а – около 950 миллионов», – сказал Тебас.