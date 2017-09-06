Наверх
Загрузить фотографиюОчиститьCombined ShapeИскать
    Мобильные приложения
    Sports.ru

    Тебас о «Ман Сити» и «ПСЖ»: «Некоторые клубы используют финансовый допинг»

    Теги ПСЖ Манчестер Сити премьер-лига Англия лига 1 Франция примера Испания Хавьер Тебас Профессиональная футбольная лига Испании финансовый фэйр-плей

    Президент Ла Лиги Хавьер Тебас заявил, что некоторые клубы злоупотребляют финансовыми возможностями.

    «Некоторые клубы используют финансовый допинг. У них есть конкурентное преимущество из-за того, что они получают деньги извне, а не зарабатывают их сами.

    Недавние примеры – «Манчестер Сити» и «ПСЖ», ранее это был «Челси». У всех этих клубов были деньги, которые они не заработали сами, и они пользовались этим преимуществом.

    «Сити» с этими деньгами от продажи нефти может позволить себе любого игрока, мы должны защитить себя. За последние годы «Манчестер Сити» потратил более миллиарда фунтов, а «ПСЖ» – около 950 миллионов», – сказал Тебас.

    Материалы по теме

    КОММЕНТАРИИ

    Комментарии модерируются. Пишите корректно и дружелюбно.

    Лучшие материалы

    Войти как пользователь:

    Еще не зарегистрированы на Sports.ru?
    Зарегистрироваться

    Быстрая регистрация на Sports.ru

    Через несколько секунд вы узнаете, почему Sports.ru — самый удобный спортивный сайт

    Восстановление пароля

    Еще не зарегистрированы на Sports.ru?
    Зарегистрироваться