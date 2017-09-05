Президент Федерации футбола Франции: «Не вижу поводов для беспокойства Ла Лиги о «ПСЖ». Это зависть»

Президент Федерации футбола Франции Ноэль Ле Гре поделился мнением об отношении УЕФА к .

всегда выполнял свои обязательства перед налоговыми организациями. Никто не может упрекнуть их в невыполнении налоговых и социальных обязательств.

Конечно, обеспокоен, но я не вижу поводов для беспокойства остальных, особенно Ла Лиги. Финансовый фэйр-плей помогает контролировать счета, но какие топ-клубы наказывали? Только маленькие клубы из небольших стран.

наказывал «Реал», наказывал «Барселону»? Или, может, наказывал английские клубы? Я думаю, что это отчасти и зависть. Во дворе всегда с трудом принимают новичков», – сказал Ле Гре в интервью L’Equipe.