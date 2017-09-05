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    Президент Федерации футбола Франции: «Не вижу поводов для беспокойства Ла Лиги о «ПСЖ». Это зависть»

    Теги ПСЖ лига 1 Франция примера Испания УЕФА Федерация футбола Франции Ноэль Ле Гре Профессиональная футбольная лига Испании финансовый фэйр-плей

    Президент Федерации футбола Франции Ноэль Ле Гре поделился мнением об отношении УЕФА к «ПСЖ».

    «ПСЖ» всегда выполнял свои обязательства перед налоговыми организациями. Никто не может упрекнуть их в невыполнении налоговых и социальных обязательств. 

    Конечно, УЕФА обеспокоен, но я не вижу поводов для беспокойства остальных, особенно Ла Лиги. Финансовый фэйр-плей помогает контролировать счета, но какие топ-клубы наказывали? Только маленькие клубы из небольших стран.

    УЕФА наказывал «Реал», наказывал «Барселону»? Или, может, наказывал английские клубы? Я думаю, что это отчасти и зависть. Во дворе всегда с трудом принимают новичков», – сказал Ле Гре в интервью L’Equipe.

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