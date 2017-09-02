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    «Барселона» больше никого не подпишет в это трансферное окно

    Теги ПСЖ Ливерпуль Барселона примера Испания Анхель Ди Мария Филиппе Коутиньо

    Трансферная кампания «Барселоны» нынешним летом завершена.

    Каталонский клуб больше никого не подпишет. «Барселоне» не удалось осуществить трансферы полузащитника «Ливерпуля» Филиппе Коутиньо и хавбека «ПСЖ» Анхеля Ди Марии.

    Напомним, что каталонцы подписали нынешним летом Усмана Дембеле, Паулиньо, Нельсона Семеду, Марлона и Жерара Деулофеу, а расстались с Неймаром, Кристианом Тельо и Жереми Матье.

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