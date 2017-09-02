«Барселона» больше никого не подпишет в это трансферное окно
Трансферная кампания «Барселоны» нынешним летом завершена.
Каталонский клуб больше никого не подпишет. «Барселоне» не удалось осуществить трансферы полузащитника «Ливерпуля» Филиппе Коутиньо и хавбека «ПСЖ» Анхеля Ди Марии.
Напомним, что каталонцы подписали нынешним летом Усмана Дембеле, Паулиньо, Нельсона Семеду, Марлона и Жерара Деулофеу, а расстались с Неймаром, Кристианом Тельо и Жереми Матье.
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