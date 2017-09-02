«Барселона» больше никого не подпишет в это трансферное окно

Трансферная кампания «Барселоны» нынешним летом завершена.

Каталонский клуб больше никого не подпишет. «Барселоне» не удалось осуществить трансферы полузащитника Филиппе Коутиньо и хавбека «ПСЖ» Анхеля Ди Марии.

Напомним, что каталонцы подписали нынешним летом Усмана Дембеле, Паулиньо, Нельсона Семеду, Марлона и Жерара Деулофеу, а расстались с Неймаром, Кристианом Тельо и Жереми Матье.