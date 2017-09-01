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    «Ливерпуль» готов продать Коутиньо следующим летом

    Теги Ливерпуль премьер-лига Англия Барселона примера Испания возможные трансферы Филиппе Коутиньо

    «Ливерпуль» намерен сохранить полузащитника Филиппе Коутиньо, на которого претендует «Барселона», как минимум на один сезон.

    По данным источников, близких к Fenway Sports Group, владельцам клуба, мерсисайдцы готовы продать 25-летнего бразильца после ЧМ-2018.

    Сегодня, в заключительный день трансферного окна в Испании, каталонцы в последний раз попытаются уговорить «Ливерпуль» оформить сделку сейчас.

    Ранее сообщалось, что Коутиньо перейдет в «Барселону» на этой неделе за 160 миллионов евро с учетом бонусов.

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