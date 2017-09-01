«Ливерпуль» готов продать Коутиньо следующим летом

«Ливерпуль» намерен сохранить полузащитника Филиппе Коутиньо, на которого претендует , как минимум на один сезон.

По данным источников, близких к Fenway Sports Group, владельцам клуба, мерсисайдцы готовы продать 25-летнего бразильца после ЧМ-2018.

Сегодня, в заключительный день трансферного окна в Испании, каталонцы в последний раз попытаются уговорить оформить сделку сейчас.

Ранее сообщалось, что Коутиньо перейдет в «Барселону» на этой неделе за 160 миллионов евро с учетом бонусов.