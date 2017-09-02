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    Трансфер Ди Марии в «Барселону» сорвался

    Теги ПСЖ Монако Барселона лига 1 Франция примера Испания возможные трансферы Анхель Ди Мария Тома Лемар

    Полузащитник «ПСЖ» Анхель Ди Мария не перейдет в «Барселону».

    Каталонскому клубу не удалось согласовать сумму отступных за игрока. «Барселона» предложила за аргентинца 40 миллионов евро, но парижане запросили 60 млн.

    Кроме того, каталонцы сделали запрос о переходе полузащитника «Монако» Томаса Лемара, но монегаски затребовали за него 120 миллионов евро.

    Подробную статистику выступлений Ди Марии вы можете посмотреть здесь.

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