Трансфер Ди Марии в «Барселону» сорвался

Полузащитник Анхель Ди Мария не перейдет в «Барселону».

Каталонскому клубу не удалось согласовать сумму отступных за игрока. предложила за аргентинца 40 миллионов евро, но парижане запросили 60 млн.

Кроме того, каталонцы сделали запрос о переходе полузащитника Томаса Лемара, но монегаски затребовали за него 120 миллионов евро.

Подробную статистику выступлений Ди Марии вы можете посмотреть здесь.