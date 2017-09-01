ЦСКА – единственный клуб в премьер-лиге без летних трансферов
Трансферное окно в России закрылось 1 сентября в 00.00 по московскому времени.
Единственным клубом премьер-лиги, не сделавшим приобретений этим летом, стал ЦСКА.
Москвичи не оформили ни полноценных трансферов, ни арендных соглашений.
После сезона-2016/17 ЦСКА покинули Сергей Чепчугов, Зоран Тошич и Муталип Алибеков. Сергей Ткачев, Дмитрий Ефремов, Константин Базелюк и Никита Чернов ушли в другие команды на правах аренды.
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