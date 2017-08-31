Ремонт крыши «Крестовского» перенесен на неопределенный срок

Генеральный подрядчик стадиона «Крестовский» компания «Метрострой» перенесла крышу ремонта на неопределенный срок.

Как говорят власти, ремонт осуществляется по гарантии и не потребует дополнительных средств.

Крыша стадиона протекала несколько раз во время матчей. Стадион на острове строился около десяти лет. Стоимость работ выросла до 43 миллиардов рублей.

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