«Фратрия»: «РФПЛ нарушает собственный регламент, отказывая «Спартаку» в переносе матчей»

Представители «Фратрии», крупнейшей группировки фанатов , выступили с заявлением относительно отказа РФПЛ переносить матчи команды из-за участия в .

«По нашей информации, во вторник «Спартак» направил в письмо с предложением назначить матчи команды против «Тосно» и «Урала» на 17 сентября и 1 октября соответственно. Сделано это было в связи с участием команды в Лиге чемпионов: 13 сентября в 21:45 по Москве красно-белые играют в гостях с «Марибором», а 26 сентября – дома с «Ливерпулем».

Разумеется, команде необходимо как можно больше времени на восстановление и подготовку.

Руководство премьер-лиги это предложение проигнорировало, и официально назначило матч с «Тосно» на 16 сентября, а игру с «Уралом» — на 30 сентября. При этом матч с «Тосно» начнется даже не вечером, а днем — 14:00.

Отказ перенести игру на 17 сентября якобы связан с тем, что 17 сентября в Питере состоится матч «Зенита» против «Уфы». Он будет сыгран на другом стадионе, но организаторы категорически против проведения в городе двух матчей в один день.

Интересно, что отказавшись от предложения спартаковцев, премьер-лига откровенно нарушила собственный регламент. В статье 64 регламента РОСГОССТРАХ Чемпионата России по футболу среди команд клубов премьер-лиги сезона 2017–2018 гг. говорится: «…клубы, выступающие в Лиге чемпионов УЕФА (…) имеют право на перенос соответствующих ближайших Матчей Чемпионата исключительно в пределах указанных в Календаре Чемпионата дат проведения соответствующего тура, а также дня накануне и дня после тура, при этом приоритет в определении даты проведения Матча между участниками клубных соревнований УЕФА, имеют Клубы, выступающие в Лиге чемпионов УЕФА», — говорится в коллективном письме фанатов московского клуба.