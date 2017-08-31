Каролин Возняцки: «Человек возвращается после дисквалификации за допинг и каждый матч проводит на центральном корте»
Пятая ракетка мира датчанка Каролин Возняцки, сегодня во втором круге US Open проигравшая Екатерине Макаровой, раскритиковала организаторов US Open за составленное расписание.
«Мне кажется, что расписание, в котором пятая ракетка мира поставлена на корт №5 пятым запуском после 11 часов вечера – это неприемлемо. А если посмотреть на центральный корт... Я прекрасно понимаю деловую сторону тенниса, но человек возвращается после дисквалификации за допинг и каждый матч проводит на центральном корте – это очень сомнительное решение. Мне кажется, это не очень хороший пример.
Я считаю, что человек, который вернулся после травм и поднялся на пятое место, заслуживает играть на более крупном корте, чем корт №5. В итоге наш матч перенесли на корт №17 – это очень хороший корт, и там была отличная атмосфера. Но мне кажется, что в будущем этот вопрос стоит пересмотреть».
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