«ПСЖ» подшутил над президентом «Лиона», выложив в твиттере видео с кенгуру после трансфера Мбаппе

После трансфера нападающего «Монако» Килиана Мбаппе пресс-служба пошутила над президентом «Лиона» Жаном-Мишелем Оласом.

Олас ранее высмеял действия «ПСЖ» на трансферном рынке, ретвитнув видео с ублажающим себя кенгуру. Позже 68-летний менеджер признался, что «загибался от смеха».

Парижане после перехода Мбаппе выставили видео с кенгуру, почесывающим живот, ответив на твит пользователя, написавшего: и их трансферы мечты – Неймар, Мбаппе и Алвес».