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    «ПСЖ» подшутил над президентом «Лиона», выложив в твиттере видео с кенгуру после трансфера Мбаппе

    Теги Лион ПСЖ лига 1 Франция Жан-Мишель Олас видео Килиан Мбаппе

    После трансфера нападающего «Монако» Килиана Мбаппе пресс-служба «ПСЖ» пошутила над президентом «Лиона» Жаном-Мишелем Оласом.

    Олас ранее высмеял действия «ПСЖ» на трансферном рынке, ретвитнув видео с ублажающим себя кенгуру. Позже 68-летний менеджер признался, что «загибался от смеха».

    Парижане после перехода Мбаппе выставили видео с кенгуру, почесывающим живот, ответив на твит пользователя, написавшего: «ПСЖ» и их трансферы мечты – Неймар, Мбаппе и Алвес».

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