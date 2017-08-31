«ПСЖ» подшутил над президентом «Лиона», выложив в твиттере видео с кенгуру после трансфера Мбаппе
После трансфера нападающего «Монако» Килиана Мбаппе пресс-служба «ПСЖ» пошутила над президентом «Лиона» Жаном-Мишелем Оласом.
Олас ранее высмеял действия «ПСЖ» на трансферном рынке, ретвитнув видео с ублажающим себя кенгуру. Позже 68-летний менеджер признался, что «загибался от смеха».
Парижане после перехода Мбаппе выставили видео с кенгуру, почесывающим живот, ответив на твит пользователя, написавшего: «ПСЖ» и их трансферы мечты – Неймар, Мбаппе и Алвес».
August 31, 2017
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