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    Президент «Лиона» о трансферах Неймара и Мбаппе в «ПСЖ»: «Футбол нельзя превращать в войну между Абу-Даби и Катаром»

    Теги ПСЖ Манчестер Сити премьер-лига Англия лига 1 Франция Жан-Мишель Олас Неймар Килиан Мбаппе

    Президент «Лиона» Жан-Мишель Олас прокомментировал переход форварда «Барселоны» Неймара в «ПСЖ» за 222 миллиона евро и вероятный трансфер в парижский клуб нападающего «Монако» Килиана Мбаппе.

    – Стоит ли ждать реакции европейских топ-клубов?

    – Да, реакция будет. «Манчестер Сити» уже ведет себя подобным образом (этим летом «горожане» потратили на трансферы свыше 220 миллионов евро – прим. Sports.ru). Футбол нельзя превращать в войну между Абу-Даби и Катаром (катарский бизнесмен Нассер Аль-Хелайфи – президент «ПСЖ» – прим.). В спорте деньги не должны стоять на первом месте.

    Думаю, УЕФА не должен оставаться в стороне в этом вопросе, ведь речь идет об имидже футбола, – сказал Олас.

    Ранее сообщалось, что «Манчестер Сити» готов выплатить отступные за форварда «Барселоны» Лионеля Месси в размере 300 млн евро.

    Президент «Лиона»: «Переход Мбаппе в «ПСЖ» убьет чемпионат Франции»

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