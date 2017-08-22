Президент «Лиона» о трансферах Неймара и Мбаппе в «ПСЖ»: «Футбол нельзя превращать в войну между Абу-Даби и Катаром»
Президент «Лиона» Жан-Мишель Олас прокомментировал переход форварда «Барселоны» Неймара в «ПСЖ» за 222 миллиона евро и вероятный трансфер в парижский клуб нападающего «Монако» Килиана Мбаппе.
– Стоит ли ждать реакции европейских топ-клубов?
– Да, реакция будет. «Манчестер Сити» уже ведет себя подобным образом (этим летом «горожане» потратили на трансферы свыше 220 миллионов евро – прим. Sports.ru). Футбол нельзя превращать в войну между Абу-Даби и Катаром (катарский бизнесмен Нассер Аль-Хелайфи – президент «ПСЖ» – прим.). В спорте деньги не должны стоять на первом месте.
Думаю, УЕФА не должен оставаться в стороне в этом вопросе, ведь речь идет об имидже футбола, – сказал Олас.
Ранее сообщалось, что «Манчестер Сити» готов выплатить отступные за форварда «Барселоны» Лионеля Месси в размере 300 млн евро.
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