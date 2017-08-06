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    Президент «Лиона» о трансфере Неймара: «Если у вас есть нефть и газ, вы можете заплатить за что угодно»

    Теги Лион ПСЖ лига 1 Франция Жан-Мишель Олас Неймар Нассер Аль-Хелайфи

    Президент «Лиона» Жан-Мишель Олас прокомментировал переход форварда «Барселоны» Неймара в «ПСЖ» за 222 миллиона евро.

    «Трансфер Неймара не поможет экономике лиги 1 в ближайшем будущем. Нам необходимо все взвешивать.

    Если вам повезло, и у вас есть нефть и газ, вы можете заплатить за что угодно. Если у вас этого нет, то вы должны всеми силами бороться за первые два места в чемпионате, за Лигу чемпионов, которая приносит деньги.

    Президент «ПСЖ» Нассер Аль-Хелайфи должен понимать, как ему повезло», – сказал Олас.

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