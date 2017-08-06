Президент «Лиона» о трансфере Неймара: «Если у вас есть нефть и газ, вы можете заплатить за что угодно»

Президент «Лиона» Жан-Мишель Олас прокомментировал переход форварда «Барселоны» Неймара в за 222 миллиона евро.

«Трансфер Неймара не поможет экономике лиги 1 в ближайшем будущем. Нам необходимо все взвешивать.

Если вам повезло, и у вас есть нефть и газ, вы можете заплатить за что угодно. Если у вас этого нет, то вы должны всеми силами бороться за первые два места в чемпионате, за Лигу чемпионов, которая приносит деньги.

Президент «ПСЖ» должен понимать, как ему повезло», – сказал Олас.

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