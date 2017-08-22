Президент «Лиона»: «Переход Мбаппе в «ПСЖ» убьет чемпионат Франции»

Президент «Лиона» Жан-Мишель Олас прокомментировал вероятный трансфер нападающего «Монако» Килиана Мбаппе в .

«Когда мы смотрим матчи вроде «ПСЖ» — «Тулуза» (6:2), то какой прок от перехода Мбаппе в парижский клуб? Разве это полезно для турнира, для экономического развития футбола? Если в плане инвестиций нет равновесия, то в итоге мы рискуем лишиться футбола как такового, что и происходит с «ПСЖ». Боюсь, все это перерастет в футбольную «гонку вооружений», а это плохо.

Если напичкать одну команду лучшими игроками, это убьет чемпионат», — сказал Олас.

«ПСЖ» готов заплатить «Монако» 220 млн евро за Мбаппе и Фабиньо