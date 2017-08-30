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    ЦСКА включился в борьбу за Эвертона Фелипе, который интересен «Спартаку»

    Теги Спартак ЦСКА высшая лига Бразилия премьер-лига Россия возможные трансферы Спорт Ресифи Эвертон Фелипе

    Полузащитник «Спорт Ресифи» Эвертон Фелипе интересен московским клубам.

    «Спартак» вел переговоры о трансфере 20-летнего бразильца. Теперь ЦСКА включился в борьбу за игрока.

    Ранее агент заявлял, что «Спорт Ресифи» сперва отклонил предложение «Спартака» о трансфере Эвертона за 3,5 миллиона евро, но потом передумал. Позже сообщалось, что москвичи приостановили переговоры.

    В текущем сезоне Эвертон провел 17 игр в чемпионате Бразилии, забил 1 гол и сделал 2 результативные передачи. Подробную статистику игрока смотрите здесь.

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