ЦСКА включился в борьбу за Эвертона Фелипе, который интересен «Спартаку»
Полузащитник «Спорт Ресифи» Эвертон Фелипе интересен московским клубам.
«Спартак» вел переговоры о трансфере 20-летнего бразильца. Теперь ЦСКА включился в борьбу за игрока.
Ранее агент заявлял, что «Спорт Ресифи» сперва отклонил предложение «Спартака» о трансфере Эвертона за 3,5 миллиона евро, но потом передумал. Позже сообщалось, что москвичи приостановили переговоры.
В текущем сезоне Эвертон провел 17 игр в чемпионате Бразилии, забил 1 гол и сделал 2 результативные передачи. Подробную статистику игрока смотрите здесь.
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