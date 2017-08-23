«Спартак» готов заплатить «Спорт Ресифи» 3,5 млн евро за 20-летнего вингера Эвертона Фелипе
Правый вингер клуба «Спорт Ресифи» Эвертон Фелипе близок к переходу в «Спартак», утверждает Jornal do Commercio.
Пернамбуканский клуб отклонил первое предложение по трансферу 20-летнего футболиста в размере 1 миллиона евро, но «Спартак» сделал второе предложение – 3,5 миллиона евро – которое устраивает «Спорт».
Ожидается, что решающий раунд переговоров состоится сегодня, 23 августа. Эту информацию подтвердил Эвертон Фелипе.
«Все хорошо. «Спартак» увеличил предложение, «Спорт» позитивно отреагировал. Сегодня мы будем обсуждать последние детали», — сказал игрок.
«Спорт» не подтвердил информацию об официальных переговорах.
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