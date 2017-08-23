«Спартак» готов заплатить «Спорт Ресифи» 3,5 млн евро за 20-летнего вингера Эвертона Фелипе

Правый вингер клуба «Спорт Ресифи» Эвертон Фелипе близок к переходу в , утверждает Jornal do Commercio.

Пернамбуканский клуб отклонил первое предложение по трансферу 20-летнего футболиста в размере 1 миллиона евро, но «Спартак» сделал второе предложение – 3,5 миллиона евро – которое устраивает «Спорт».

Ожидается, что решающий раунд переговоров состоится сегодня, 23 августа. Эту информацию подтвердил .

«Все хорошо. «Спартак» увеличил предложение, «Спорт» позитивно отреагировал. Сегодня мы будем обсуждать последние детали», — сказал игрок.

«Спорт» не подтвердил информацию об официальных переговорах.