Окслейд-Чемберлен отклонил предложение «Челси» и хочет перейти в «Ливерпуль»

Полузащитник «Арсенала» Алекс Окслейд-Чемберлен не хочет переходить в .

24-летний воспитанник «Саутгемптона» отклонил предложение «пенсионеров» и хочет продолжить карьеру в . уже согласовал с «Арсеналом» сумму трансфера – 40 миллионов фунтов.

Окслейд-Чемберлен убежден, что в «Челси» он будет вынужден на регулярной основе играть на позиции вингбэка, как он это делал в последнее время в «Арсенале». Футболиста это не устраивает – он хочет занимать позицию в полузащите.

Мерсисайдский клуб также заинтересован в трансфере игрока, но пока не делал предложение.