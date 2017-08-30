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    Окслейд-Чемберлен отклонил предложение «Челси» и хочет перейти в «Ливерпуль»

    Теги Челси Ливерпуль премьер-лига Англия Арсенал возможные трансферы Алекс Окслейд-Чемберлен

    Полузащитник «Арсенала» Алекс Окслейд-Чемберлен не хочет переходить в «Челси».

    24-летний воспитанник «Саутгемптона» отклонил предложение «пенсионеров» и хочет продолжить карьеру в «Ливерпуле». «Челси» уже согласовал с «Арсеналом» сумму трансфера – 40 миллионов фунтов.

    Окслейд-Чемберлен убежден, что в «Челси» он будет вынужден на регулярной основе играть на позиции вингбэка, как он это делал в последнее время в «Арсенале». Футболиста это не устраивает – он хочет занимать позицию в полузащите.

    Мерсисайдский клуб также заинтересован в трансфере игрока, но пока не делал предложение.

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