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    Тренер «Спарты»: «Спартак» интересовался Караваевым, но у «Локомотива» вероятность подписать игрока намного выше»

    Теги Спартак Локомотив Нант Радослав Ковач премьер-лига Россия высшая лига Чехия Спарта Прага возможные трансферы Вячеслав Караваев

    Тренер «Спарты» Радослав Ковач подтвердил информацию о том, что защитник чешского клуба Вячеслав Караваев может продолжить карьеру в «Локомотиве».

    «К Вячеславу Караваеву действительно есть интерес со стороны «Локомотива». Разговор уже идет, и игрок близок к переходу. Скорее всего, это будет полноценный трансфер, а не аренда.

    Помимо «Локомотива» интерес был со стороны «Спартака» и «Нанта», но у «Локомотива» вероятность подписать игрока намного выше», – сказал Ковач.

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