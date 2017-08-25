Тренер «Спарты»: «Спартак» интересовался Караваевым, но у «Локомотива» вероятность подписать игрока намного выше»

Тренер Радослав Ковач подтвердил информацию о том, что защитник чешского клуба Вячеслав Караваев может продолжить карьеру в «Локомотиве».

«К Вячеславу Караваеву действительно есть интерес со стороны . Разговор уже идет, и игрок близок к переходу. Скорее всего, это будет полноценный трансфер, а не аренда.

Помимо «Локомотива» интерес был со стороны «Спартака» и , но у «Локомотива» вероятность подписать игрока намного выше», – сказал Ковач.