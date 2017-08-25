Тренер «Спарты»: «Спартак» интересовался Караваевым, но у «Локомотива» вероятность подписать игрока намного выше»
Тренер «Спарты» Радослав Ковач подтвердил информацию о том, что защитник чешского клуба Вячеслав Караваев может продолжить карьеру в «Локомотиве».
«К Вячеславу Караваеву действительно есть интерес со стороны «Локомотива». Разговор уже идет, и игрок близок к переходу. Скорее всего, это будет полноценный трансфер, а не аренда.
Помимо «Локомотива» интерес был со стороны «Спартака» и «Нанта», но у «Локомотива» вероятность подписать игрока намного выше», – сказал Ковач.
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