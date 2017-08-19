«Спартак» может приобрести Тарасова

Полузащитник «Локомотива» Дмитрий Тарасов интересен .

В 30-летнем хавбеке сборной России заинтересован главный тренер чемпиона России .

Решение по этому трансферу будет принято после 20 августа, когда владелец «Спартака» Леонид Федун вернется из Франции.

Контракт Тарасова с рассчитан до лета 2018 года. Игрок является воспитанником «Спартака».

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