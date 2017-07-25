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    Дмитрий Тарасов: «Попробовал бы свои силы в Европе, не боюсь потерять в деньгах»

    Теги Локомотив Дмитрий Тарасов Премьер-лига Россия

    Полузащитник «Локомотива» Дмитрий Тарасов заявил, что готов попробовать силы в Европе.

    «Мой контракт с «Локомотивом» заканчивается следующим летом. Остается год. Пока никаких разговоров нет. Буду ждать. Сейчас рано говорить о мыслях о смене клуба. Я игрок «Локомотива» и надеюсь остаться таковым в дальнейшем.

    Предложений из Европы у меня не было. Думаю, если бы были, я бы поехал и попробовал свои силы там. Я не боюсь потерять в деньгах. Это интересный вызов. На месте игроков, у которых есть такие предложения, я бы соглашался. Думаю, мне было бы комфортно в Германии и Англии. Это мои любимые чемпионаты, я их смотрю», — сказал Тарасов.

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