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    «Р-Спорт»: Ньянг не отказывался от перехода в «Спартак»

    Теги Спартак Милан премьер-лига Россия серия А Италия возможные трансферы М′Байе Ньянг

    Переход нападающего «Милана» М’Байе Ньянга в «Спартак» не сорвался.

    «Речи о том, что «Спартак» прекратил контакты с «Миланом» и Ньянгом, не идет. Более того – в клинике «Вилла Стюарт» в Риме, где обычно проходят медосмотр игроки перед подписанием документов, уже забронировано время, и в начале следующей недели, вероятно, Ньянг может прилететь в Москву.

    Информация о «Торино», на данном этапе, не более чем интерес, предметные переговоры продолжаются только с московским клубом, и точку в этой истории ставить пока рано. Заявление Ньянга о том, что он не хочет ехать в «Спартак», не стоит воспринимать всерьез», – цитирует «Р-Спорт» слова источника, знакомого с ситуацией.

    Сообщалось, что трансфер игрока обойдется «Спартаку» в 18 миллионов евро. Сам Ньянг будет зарабатывать в России 2,8 миллиона евро в год по контракту на 4 года.

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