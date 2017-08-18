«Р-Спорт»: Ньянг не отказывался от перехода в «Спартак»

Переход нападающего «Милана» М’Байе Ньянга в не сорвался.

«Речи о том, что прекратил контакты с «Миланом» и Ньянгом, не идет. Более того – в клинике «Вилла Стюарт» в Риме, где обычно проходят медосмотр игроки перед подписанием документов, уже забронировано время, и в начале следующей недели, вероятно, Ньянг может прилететь в Москву.

Информация о «Торино», на данном этапе, не более чем интерес, предметные переговоры продолжаются только с московским клубом, и точку в этой истории ставить пока рано. Заявление Ньянга о том, что он не хочет ехать в «Спартак», не стоит воспринимать всерьез», – цитирует «Р-Спорт» слова источника, знакомого с ситуацией.

Сообщалось, что трансфер игрока обойдется «Спартаку» в 18 миллионов евро. Сам Ньянг будет зарабатывать в России 2,8 миллиона евро в год по контракту на 4 года.