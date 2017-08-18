Массимо Каррера: «В «Спартаке» несколько лидеров. Глушаков и Ребров относятся к ним»
Главный тренер «Спартака» Массимо Каррера поделился ожиданиями от матча 7-го тура премьер-лиги с «Локомотивом» и высказался о лидерах команды.
- Многие считают, что команде сейчас не хватает такого лидера, каким Глушаков был в прошлом сезоне. Насколько это вообще важно?
– Очень важно. Но лидеру не обязательно громко кричать. Он может быть и молчаливым. У нас в команде несколько лидеров. И Глушаков, который еще и капитан, – один из них.
- Но он должен быть лидером еще и по игре, а сейчас это не так.
– Это ваше мнение. Я так не считаю. Самое главное – это подход футболиста к своей работе. В игре каждый может ошибаться. Но я вижу, как Глушаков работает на тренировках.
- А Ребров продолжает относится к лидерам?
– Безусловно. Он – вице-капитан.
- После встречи с ЦСКА у вас с командой был разговор?
– Мы разбирали матч, анализировали ошибки, говорили о том, как улучшить игру. Так, как делаем это после каждого матча.
- Все ли здоровы перед игрой с «Локомотивом»?
– Да, как я уже говорил, все ребята находятся в хорошем состоянии. У меня большой выбор.
- Месяц назад вы обыграли железнодорожников в поединке за Суперкубок. С тех пор в игре вашего соперника произошли изменения?
– Я побывал на матче «Локомотива» с «Тосно». Без травмированного Ари команда играет по-другому. Исходя из этого, мы и готовимся к предстоящей встрече, – сказал Каррера.
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