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    Массимо Каррера: «В «Спартаке» несколько лидеров. Глушаков и Ребров относятся к ним»

    Теги Спартак Локомотив Артем Ребров премьер-лига Россия Денис Глушаков Массимо Каррера

    Главный тренер «Спартака» Массимо Каррера поделился ожиданиями от матча 7-го тура премьер-лиги с «Локомотивом» и высказался о лидерах команды.

    - Многие считают, что команде сейчас не хватает такого лидера, каким Глушаков был в прошлом сезоне. Насколько это вообще важно?

    – Очень важно. Но лидеру не обязательно громко кричать. Он может быть и молчаливым. У нас в команде несколько лидеров. И Глушаков, который еще и капитан, – один из них.

    - Но он должен быть лидером еще и по игре, а сейчас это не так.

    – Это ваше мнение. Я так не считаю. Самое главное – это подход футболиста к своей работе. В игре каждый может ошибаться. Но я вижу, как Глушаков работает на тренировках.

    - А Ребров продолжает относится к лидерам?

    – Безусловно. Он – вице-капитан.

    - После встречи с ЦСКА у вас с командой был разговор?

    – Мы разбирали матч, анализировали ошибки, говорили о том, как улучшить игру. Так, как делаем это после каждого матча.

    - Все ли здоровы перед игрой с «Локомотивом»?

    – Да, как я уже говорил, все ребята находятся в хорошем состоянии. У меня большой выбор.

    - Месяц назад вы обыграли железнодорожников в поединке за Суперкубок. С тех пор в игре вашего соперника произошли изменения?

    – Я побывал на матче «Локомотива» с «Тосно». Без травмированного Ари команда играет по-другому. Исходя из этого, мы и готовимся к предстоящей встрече, – сказал Каррера.

    «Спартак» на девятом месте. Как так получилось?

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