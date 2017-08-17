Массимо Каррера: «Я никого не увольнял, в том числе и водителя автобуса»

Главный тренер Массимо Каррера перед матчем с рассказал, что у него нет конфликта с руководством клуба.

«Сейчас очень сложный момент. У нас не получается добиться результата и показать плоды проделанного на тренировках труда. Но мы продолжаем работать и работать. Все в хорошем состоянии, у меня есть выбор игроков.

Фото из раздевалок? Это решаю не я, а игроки. Да и не самый сейчас, наверное, подходящий момент.

не отдался в матче с ЦСКА на все сто, это был не лучший его матч. Не жалею ли, что выпустил в дерби Мельгарехо? Задним числом все умны. Я выпустил нападающего.

У нас нет диетолога! У нас есть нутриционист. У меня нет проблем с руководством! Я никого не увольнял. В том числе водителя автобуса – сам узнал об этом из новостей. И я не менял штаб. Просто привел пару людей,чтобы они помогали тем, кто был. Раньше нас было маловато.

С физикой у Глушакова все в порядке. Почему он не играет как прежде? Спросите у него. Все проблемы от индивидуальных ошибок. Почему они случаются? Я не знаю», – сказал Каррера.