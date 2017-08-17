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    «Реал» намерен обжаловать дисквалификацию Роналду в TAD

    Теги Криштиану Роналду Барселона Реал Мадрид примера Испания дисквалификации судьи Суперкубок Испании

    «Реал» намерен обжаловать 5-матчевую дисквалификацию нападающего Криштиану Роналду в испанском дисциплинарном комитете по спорту (TAD). Об этом сообщает A Bola со ссылкой на испанскую прессу.

    Мадридский клуб хочет добиться смягчения наказания, вынесенного за то, что 32-летний форвард в первой игре за Суперкубок Испании с «Барселоной» (3:1) толкнул арбитра Рикардо Бенгоэчеа. Клуб уверен в невиновности игрока.

    Ранее апелляционный комитет Королевской испанской федерации футбола официально отклонил обращение «Реала» по поводу дисквалификации Роналду.

    Игрок пропустил ответный матч Суперкубка Испании против «Барселоны» (2:0). Кроме того, Роналду не сыграет в первых четырех турах примеры против «Депортиво», «Валенсии», «Леванте» и «Реала Сосьедада».

    Роналду о дисквалификации: «Это кажется чрезмерным и смехотворным. Это травля!»

    Роналду забил, разделся и удалился. И все это на «Камп Ноу»

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