«Реал» намерен обжаловать дисквалификацию Роналду в TAD

«Реал» намерен обжаловать 5-матчевую дисквалификацию нападающего Криштиану Роналду в испанском дисциплинарном комитете по спорту (TAD). Об этом сообщает A Bola со ссылкой на испанскую прессу.

Мадридский клуб хочет добиться смягчения наказания, вынесенного за то, что 32-летний форвард в первой игре за Суперкубок Испании с «Барселоной» (3:1) толкнул арбитра Рикардо Бенгоэчеа. Клуб уверен в невиновности игрока.

Ранее апелляционный комитет Королевской испанской федерации футбола официально отклонил обращение «Реала» по поводу дисквалификации Роналду.

Игрок пропустил ответный матч Суперкубка Испании против «Барселоны» (2:0). Кроме того, Роналду не сыграет в первых четырех турах примеры против «Депортиво», «Валенсии», «Леванте» и «Реала Сосьедада».

Роналду о дисквалификации: «Это кажется чрезмерным и смехотворным. Это травля!»

Роналду забил, разделся и удалился. И все это на «Камп Ноу»