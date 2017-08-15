Наверх
Загрузить фотографиюОчиститьCombined ShapeИскать
    Мобильные приложения
    Sports.ru

    Зинедин Зидан: «Я расстроен. Как они могли дать Роналду 5 матчей за это?»

    Теги Криштиану Роналду Реал Мадрид примера Испания дисквалификации Зинедин Зидан Суперкубок Испании

    Главный тренер «Реала» Зинедин Зидан высказался о дисквалификации форварда Криштиану Роналду за толчок судьи в матче за Суперкубок Испании с «Барселоной» (3:1).

    «Я расстроен. Не собираюсь говорить о судействе. Но когда смотришь на то, что произошло и думаешь, что Роналду не будет играть пять матчей...

    Это неправильно, и меня это расстраивает, всех расстраивает. Что бы ни сделал Роналду, это слишком много для него – пропустить пять матчей.

    Что случилось, то случилось, но когда смотришь на момент, думаешь: как они могли дать пять матчей? Меня расстраивает это наказание. Надеюсь, комитет изучит ситуацию.

    Не хочу обсуждать судей, потому что им непросто, они могут ошибаться. Но я смотрю повторы – и за это пять матчей...

    Я не вмешиваюсь в ситуацию с Суаресом. Что же касается Роналду, то он тоже расстроен, потому что хочет играть. Когда он не играет, он не рад», – сказал Зидан.

    Роналду забил, разделся и удалился. И все это на «Камп Ноу»

    Материалы по теме

    КОММЕНТАРИИ

    Комментарии модерируются. Пишите корректно и дружелюбно.

    Лучшие материалы

    Войти как пользователь:

    Еще не зарегистрированы на Sports.ru?
    Зарегистрироваться

    Быстрая регистрация на Sports.ru

    Через несколько секунд вы узнаете, почему Sports.ru — самый удобный спортивный сайт

    Восстановление пароля

    Еще не зарегистрированы на Sports.ru?
    Зарегистрироваться