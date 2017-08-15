Зинедин Зидан: «Я расстроен. Как они могли дать Роналду 5 матчей за это?»

Главный тренер Зинедин Зидан высказался о дисквалификации форварда за толчок судьи в матче за Суперкубок Испании с «Барселоной» (3:1).

«Я расстроен. Не собираюсь говорить о судействе. Но когда смотришь на то, что произошло и думаешь, что Роналду не будет играть пять матчей...

Это неправильно, и меня это расстраивает, всех расстраивает. Что бы ни сделал Роналду, это слишком много для него – пропустить пять матчей.

Что случилось, то случилось, но когда смотришь на момент, думаешь: как они могли дать пять матчей? Меня расстраивает это наказание. Надеюсь, комитет изучит ситуацию.

Не хочу обсуждать судей, потому что им непросто, они могут ошибаться. Но я смотрю повторы – и за это пять матчей...

Я не вмешиваюсь в ситуацию с Суаресом. Что же касается Роналду, то он тоже расстроен, потому что хочет играть. Когда он не играет, он не рад», – сказал Зидан.

Роналду забил, разделся и удалился. И все это на «Камп Ноу»