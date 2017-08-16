Эрнесто Вальверде: «Не знаю, насколько справедливо наказан Роналду. Не силен в юридических вопросах»
Главный тренер «Барселоны» Эрнесто Вальверде прокомментировал 5-матчевую дисквалификацию форварда «Реала» Криштиану Роналду по итогам первой игры за Суперкубок Испании (1:3).
Португалец наказан за толчок арбитра, мадридцы намерены подать апелляцию.
«Не знаю, насколько справедливо наказан Роналду. Мне нечего сказать по этому поводу.
Я не в курсе, что написано в регламенте. Я не силен в юридических вопросах», — сказал Вальверде.
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