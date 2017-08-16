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    Эрнесто Вальверде: «Не знаю, насколько справедливо наказан Роналду. Не силен в юридических вопросах»

    Теги Криштиану Роналду Барселона Реал Мадрид Эрнесто Вальверде примера Испания дисквалификации судьи Суперкубок Испании

    Главный тренер «Барселоны» Эрнесто Вальверде прокомментировал 5-матчевую дисквалификацию форварда «Реала» Криштиану Роналду по итогам первой игры за Суперкубок Испании (1:3).

    Португалец наказан за толчок арбитра, мадридцы намерены подать апелляцию.

    «Не знаю, насколько справедливо наказан Роналду. Мне нечего сказать по этому поводу.

    Я не в курсе, что написано в регламенте. Я не силен в юридических вопросах», — сказал Вальверде.

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