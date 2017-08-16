Deportes Cuatro: дисквалификация Роналду останется в силе, апелляция «Реала» отклонена
«Реалу» не удалось добиться сокращения дисквалификации форварда Криштиану Роналду.
По информации Deportes Cuatro, пятиматчевая дисквалификация нападающего останется в силе. Апелляция мадридского клуба не удовлетворена.
Королевская испанская федерация футбола наказала нападающего за то, что он в первом матче за Суперкубок Испании с «Барселоной» (3:1) толкнул арбитра Рикардо Бенгоэчеа. Роналду вступил в физический контакт с судьей после того, как рефери показал португальцу красную карточку.
Дисквалификация распространяется на Суперкубок Испании и матчи примеры.
КОММЕНТАРИИКомментарии модерируются. Пишите корректно и дружелюбно.