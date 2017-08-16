Наверх
Загрузить фотографиюОчиститьCombined ShapeИскать
    Мобильные приложения
    Sports.ru

    Deportes Cuatro: дисквалификация Роналду останется в силе, апелляция «Реала» отклонена

    Теги Криштиану Роналду Реал Мадрид примера Испания дисквалификации судьи Суперкубок Испании Федерация футбола Испании Рикардо Бенгоэчеа

    «Реалу» не удалось добиться сокращения дисквалификации форварда Криштиану Роналду.

    По информации Deportes Cuatro, пятиматчевая дисквалификация нападающего останется в силе. Апелляция мадридского клуба не удовлетворена.

    Королевская испанская федерация футбола наказала нападающего за то, что он в первом матче за Суперкубок Испании с «Барселоной» (3:1) толкнул арбитра Рикардо Бенгоэчеа. Роналду вступил в физический контакт с судьей после того, как рефери показал португальцу красную карточку.

    Дисквалификация распространяется на Суперкубок Испании и матчи примеры.

    Роналду дисквалифицирован на 5 матчей за толчок судьи

    Материалы по теме

    КОММЕНТАРИИ

    Комментарии модерируются. Пишите корректно и дружелюбно.

    Лучшие материалы

    Войти как пользователь:

    Еще не зарегистрированы на Sports.ru?
    Зарегистрироваться

    Быстрая регистрация на Sports.ru

    Через несколько секунд вы узнаете, почему Sports.ru — самый удобный спортивный сайт

    Восстановление пароля

    Еще не зарегистрированы на Sports.ru?
    Зарегистрироваться