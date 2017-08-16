Григорян возглавил «Арарат», Сигурдссон перешел в «Эвертон». Главные трансферы дня

1. Любимый собеседник всех футбольных журналистов Александр Григорян возглавил московский «Арарат».

2. «Эвертон» вырвал Гюльфи Сигурдссона у «Суонси», заплатив 45 миллионов фунтов.

3. «ПСЖ» продает! Блез Матюиди все ближе к «Ювентусу», он уже в Турине. Вместе с бонусами парижане получат до 30 миллионов евро.

4. «Манчестер Сити» ведет переговоры о трансфере Джонни Эванса. После «МЮ» в «Сити»?

5. «Зенит» может арендовать полузащитника «Пари Сен-Жермен» Лоренцо Каллегари.

6. Агент Луана нервирует болельщиков «Спартака»: переговоры на грани срыва.

7. Сын Диего Симеоне продолжает делать себе имя в Италии. Джованни перебрался в «Фиорентину».

8. Воспитанник «Реала» Хесе покинул «ПСЖ» и отправился в аренду в «Сток Сити». Как он проявит себя дождливым вечером в Стоке?

9. Карлос Бакка ради Испании оставил Милан. Его ждали в «Севилье», а он выбрал «Вильярреал».

10. Яркий легионер из Замбии Чисамба Лунгу из «Урала» подался в «Аланьяспор». Всего за 1 миллион евро.

11. Неугомонный Кевин-Принс Боатенг ушел из «Лас-Пальмаса». Говорят, его подберет «Айнтрахт».

12. «Лестер» требует у «Челси» 40 миллионов фунтов за Дринкуотера. Ровно столько лондонцы заработали на продаже Матича в «МЮ».

13. Немного трансферной математики. «Барселона» и «Реал» за последние 5 лет потратили на приобретения по 500 миллионов евро.

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