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    «Манчестер Сити» ведет переговоры о трансфере Эванса

    Теги Манчестер Сити премьер-лига Англия возможные трансферы Вест Бромвич Джонни Эванс

    «Манчестер Сити» заинтересован в приобретении центрального защитника «Вест Бромвича» Джонни Эванса.

    Клубы уже начали переговоры о трансфере 29-летнего североирландца, но пока сторонам не удалось прийти к соглашению.

    «Вест Бромвич» отклонил первое предложение «Сити» в размере 18 миллионов фунтов.

    Ранее «Вест Бромвич» отказался продать Эванса в «Лестер» за 10 миллионов фунтов.

    Эванс, который отыграл 198 матчей за Манчестер Юнайтед, прежде чем в 2015 году присоединиться к Вест Бромвичу, является капитаном команды. Его контракт рассчитан до 2019 года.

    Подробную статистику выступлений Эванса вы можете посмотреть здесь.

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