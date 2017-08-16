«Манчестер Сити» ведет переговоры о трансфере Эванса

заинтересован в приобретении центрального защитника Джонни Эванса.

Клубы уже начали переговоры о трансфере 29-летнего североирландца, но пока сторонам не удалось прийти к соглашению.

отклонил первое предложение «Сити» в размере 18 миллионов фунтов.

Ранее «Вест Бромвич» отказался продать Эванса в «Лестер» за 10 миллионов фунтов.

Эванс, который отыграл 198 матчей за Манчестер Юнайтед, прежде чем в 2015 году присоединиться к Вест Бромвичу, является капитаном команды. Его контракт рассчитан до 2019 года.

Подробную статистику выступлений Эванса вы можете посмотреть здесь.