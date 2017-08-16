Агент Луана: «Переговоры со «Спартаком» на грани срыва»

Жаир Пейшото, агент нападающего «Гремио» Луана Виейры, описал ситуацию вокруг возможного перехода футболиста в .

«Переговоры со «Спартаком» приостановлены. Есть большая доля вероятности, что Луан не перейдет в московский клуб.

Не могу раскрывать ход переговоров, но они находятся на грани срыва. Игрок заинтересован в переходе в крупный европейский чемпионат», – поделился информацией представитель форварда.