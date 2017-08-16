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    «Барселона» и «Реал» за последние 5 лет потратили на трансферы по 500 млн евро

    Теги Барселона Реал Мадрид примера Испания трансферы

    «Барселона» и «Реал» с 2013 года заплатили за новых игроков почти одинаковые суммы.

    Каталонцы потратили за это время на переходы 509,1 миллиона евро, а мадридский клуб – 505,7 млн.

    При этом в «Реале» из этого списка по-прежнему играют 13 футболистов, включая Гарета Бэйла, Иско, Даниэля Карвахаля и Каземиро, тогда как в «Барселоне» остались 16 игроков.

    Начиная с лета 2013 года «Реал» один раз выиграл чемпионат Испании и трижды – Лигу чемпионов.

    «Барселона» за это время дважды победила в Ла Лиге и один раз – в Лиге чемпионов.

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