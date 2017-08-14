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    Роналду грозит 12-матчевая дисквалификация за толчок судьи

    Теги Криштиану Роналду Реал Мадрид примера Испания дисквалификации судьи Суперкубок Испании Рикардо Бенгоэчеа

    Форвард «Реала» Криштиану Роналду, удаленный в первом матче за Суперкубок Испании с «Барселоной» (3:1), может быть дисквалифицирован на длительный срок за толчок арбитра.

    32-летний португалец может пропустить 12 игр, поскольку главный судья Рикардо Бенгоэчеа внес в протокол матча эпизод, когда Роналду, уходя с поля, толкнул его. «После удаления игрок в знак несогласия слегка толкнул меня», – гласит запись в рапорте.

    Согласно регламенту Федерации футбола Испании, за толчок арбитра игрок получает дисквалификацию от 4 до 12 матчей.

    Если Роналду будет дисквалифицирован не менее чем на 5 игр, то наказание распространится на все турниры в Испании, включая Ла Лигу.

    4-матчевая дисквалификация будет иметь силу только в Суперкубке страны.

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