Роналду грозит 12-матчевая дисквалификация за толчок судьи

Форвард Криштиану Роналду, удаленный в первом матче за Суперкубок Испании с «Барселоной» (3:1), может быть дисквалифицирован на длительный срок за толчок арбитра.

32-летний португалец может пропустить 12 игр, поскольку главный судья внес в протокол матча эпизод, когда Роналду, уходя с поля, толкнул его. «После удаления игрок в знак несогласия слегка толкнул меня», – гласит запись в рапорте.

Согласно регламенту Федерации футбола Испании, за толчок арбитра игрок получает дисквалификацию от 4 до 12 матчей.

Если Роналду будет дисквалифицирован не менее чем на 5 игр, то наказание распространится на все турниры в Испании, включая Ла Лигу.

4-матчевая дисквалификация будет иметь силу только в Суперкубке страны.

Роналду забил, разделся и удалился. И все это на «Камп Ноу»

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