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    «Челси» ожидает, что Коста вернется в команду и наберет форму

    Теги Челси премьер-лига Англия Диего Коста

    Нападающий Диего Коста может вернуться в расположение «Челси».

    В клубе ожидают, что 28-летний форвард вернется, начнет тренироваться с командой и наберет форму, соблюдая условия контракта.

    Напомним, у Косты в феврале на тренировке произошел конфликт с главным тренером Антонио Конте. Итальянец по окончании сезона дал понять Косте, что больше не нуждается в его услугах, после чего игрок публично заявил о желании вернуться в «Атлетико».

    Коста уехал в Бразилию, где стал самостоятельно готовиться к сезону. «Челси» дал футболисту дополнительную неделю на отдых и потребовал, чтобы игрок начал предсезонку с командой 17 июля. Коста отказался и был оштрафован клубом на 300 тысяч фунтов.

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