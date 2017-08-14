«Челси» ожидает, что Коста вернется в команду и наберет форму

Нападающий Диего Коста может вернуться в расположение .

В клубе ожидают, что 28-летний форвард вернется, начнет тренироваться с командой и наберет форму, соблюдая условия контракта.

Напомним, у Косты в феврале на тренировке произошел конфликт с главным тренером Антонио Конте. Итальянец по окончании сезона дал понять Косте, что больше не нуждается в его услугах, после чего игрок публично заявил о желании вернуться в «Атлетико».

Коста уехал в Бразилию, где стал самостоятельно готовиться к сезону. «Челси» дал футболисту дополнительную неделю на отдых и потребовал, чтобы игрок начал предсезонку с командой 17 июля. Коста отказался и был оштрафован клубом на 300 тысяч фунтов.