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    «Челси» оштрафовал Диего Косту на 300 тысяч фунтов

    Теги Челси премьер-лига Англия происшествия Диего Коста

    Форвард «Челси» Диего Коста был оштрафован клубом за то, что не вернулся из Бразилии к началу предсезонной подготовки в июле.

    28-летний нападающий продолжает самостоятельно готовиться к сезону у себя на родине.

    Клуб оштрафовал Косту на две недельных зарплаты – на 300 тысяч фунтов.

    Коста намерен вернуться в «Атлетико» и готов провести сезон в «Челси» без игровой практики.

    Диего Коста: «Готов провести год без игровой практики, даже если «Челси» будет меня штрафовать и оставит без зарплаты»

    Диего Коста: «Челси» обращается со мной, как с преступником»

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