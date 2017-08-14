«Челси» оштрафовал Диего Косту на 300 тысяч фунтов

Форвард Диего Коста был оштрафован клубом за то, что не вернулся из Бразилии к началу предсезонной подготовки в июле.

28-летний нападающий продолжает самостоятельно готовиться к сезону у себя на родине.

Клуб оштрафовал Косту на две недельных зарплаты – на 300 тысяч фунтов.

Коста намерен вернуться в «Атлетико» и готов провести сезон в без игровой практики.

Диего Коста: «Готов провести год без игровой практики, даже если «Челси» будет меня штрафовать и оставит без зарплаты»

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