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    Диего Коста: «Челси» обращается со мной, как с преступником»

    Теги Челси премьер-лига Англия Диего Коста

    Форвард «Челси» Диего Коста прокомментировал ситуацию со своим отстранением от команды.

    «Мне закрыли доступ в раздевалку команды, запретив контактировать с одноклубниками. Но я не преступник! Не думаю, что это честно – так обращаться со мной после всего того, что я сделал для «Челси» (Коста – лучший снайпер лондонцев в прошлом чемпионате Англии – прим. Sports.ru).

    Мне предоставили дополнительную неделю отпуска и после этого постоянно штрафуют. Они хотят, чтобы я тренировался с дублем, но я не собираюсь это делать. Я не преступник и не сделал ничего плохого.

    Если они хотят меня штрафовать – что ж, пусть штрафуют», – сказал Коста.

    The Times: в «Челси» обеспокоены лишним весом Диего Косты

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