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    Диего Коста: «Конте сообщил, что не рассчитывает на меня в следующем сезоне. Вернуться в «Атлетико» было бы здорово»

    Теги Челси премьер-лига Англия Атлетико примера Испания возможные трансферы Антонио Конте Диего Коста

    Форвард «Челси» Диего Коста рассказал, что больше не входит в планы главного тренера команды Антонио Конте.

    «Я получил от тренера смс, в котором говорится, что он не рассчитывает на меня в следующем сезоне. К этому все и шло, потому что в минувшем сезоне я выступил плохо. Жаль. Что ж, буду искать новую команду.

    Вернуться в «Атлетико» было бы здорово, но нужно многое обдумать. Впереди ЧМ-2018, и мне нужно играть. Все знают, что я очень люблю своих одноклубников по «Атлетико», мне нравилось жить в Мадриде», — сказал Коста.

    В 35 матчах минувшего чемпионата Англии испанец забил 20 голов и сделал 10 результативных передач.

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