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    Диего Коста: «Готов провести год без игровой практики, даже если «Челси» будет меня штрафовать и оставит без зарплаты»

    Теги Челси премьер-лига Англия Диего Коста

    Форвард «Челси» Диего Коста, отстраненный от тренировок с командой, поделился планами на будущее.

    В настоящее время нападающий самостоятельно тренируется в Бразилии.

    «Я готов провести год в Бразилии без игровой практики, даже если «Челси» будет меня штрафовать и оставит без зарплаты. Я вернусь и стану сильнее. Если бы я был не прав, то уже вернулся бы в «Челси» и делал то, что мне говорят.

    Я хотел бы вернуться в «Атлетико». Я сказал Грановской (директор «Челси» — прим. Sports.ru), что если не вхожу в планы тренера, то хотел бы перейти в «Атлетико». Другие предложения я отклонил. Но меня хотят продать в Китай или в другие клубы.

    Если я уйду, то перейду туда, куда хочу. Не туда, где больше платят», — сказал Коста.

    Контракт форварда с «Челси» рассчитан до июня 2019 года.

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