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    Зинедин Зидан: «Удаление Роналду – слишком жесткое решение»

    Теги Криштиану Роналду Барселона Реал Мадрид примера Испания судьи Зинедин Зидан Суперкубок Испании

    Главный тренер «Реала» Зинедин Зидан после победы над «Барселоной» (3:1) в первом матче за Суперкубок Испании выразил недовольство удалением форварда команды Криштиану Роналду.

    «Как всегда не буду обсуждать работу судей. Мы провели отличный матч. Единственное, что меня беспокоит – удаление Роналду. Возможно, там не было нарушения, и показывать за это карточку – слишком жесткое решение.

    Однако мы не можем это изменить и в среду попытаемся выиграть Суперкубок. Вдесятером мы продолжали бороться и верили в победу до конца», – сказал Зидан.

    Роналду забил, разделся и удалился. И все это на «Камп Ноу»

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