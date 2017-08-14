Зинедин Зидан: «Удаление Роналду – слишком жесткое решение»

Главный тренер Зинедин Зидан после победы над «Барселоной» (3:1) в первом матче за Суперкубок Испании выразил недовольство удалением форварда команды .

«Как всегда не буду обсуждать работу судей. Мы провели отличный матч. Единственное, что меня беспокоит – удаление Роналду. Возможно, там не было нарушения, и показывать за это карточку – слишком жесткое решение.

Однако мы не можем это изменить и в среду попытаемся выиграть Суперкубок. Вдесятером мы продолжали бороться и верили в победу до конца», – сказал Зидан.

Роналду забил, разделся и удалился. И все это на «Камп Ноу»