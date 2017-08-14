«Барселона» – «Реал». Судья удалил Роналду, показав ему вторую желтую за симуляцию

Нападающий Криштиану Роналду был удален с поля в первом матче Суперкубка Испании против «Барселоны» (3:1).

Первую желтую карточку португалец получил на 80-й минуте за то, что снял футболку, празднуя гол. Спустя 3 минуты 32-летний форвард упал в штрафной площади «Барселоны» в результате единоборства с защитником Самюэлем Умтити. Арбитр , посчитав это симуляцией, показал португальцу вторую желтую карточку.

После удаления Роналду толкнул арбитра, уходя с поля. Португалец пропустит ответный матч с «Барселоной», который состоится 17 августа.

Ранее Бенгоэчеа назначил пенальти в ворота «Реала», посчитав, что вратарь гостей Кейлор Навас нарушил правила на нападающем Луисе Суаресе. Форвард Лионель Месси реализовал одиннадцатиметровый, забив единственный гол хозяев в этом матче.

Sports.ru вел онлайн-трансляцию матча «Барселона» – «Реал».