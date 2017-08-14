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    «Барселона» – «Реал». Судья удалил Роналду, показав ему вторую желтую за симуляцию

    Теги Криштиану Роналду Барселона Реал Мадрид примера Испания судьи фото Луис Суарес Суперкубок Испании Кейлор Навас Самюэль Умтити Рикардо Бенгоэчеа

    Нападающий «Реала» Криштиану Роналду был удален с поля в первом матче Суперкубка Испании против «Барселоны» (3:1).

    Первую желтую карточку португалец получил на 80-й минуте за то, что снял футболку, празднуя гол. Спустя 3 минуты 32-летний форвард упал в штрафной площади «Барселоны» в результате единоборства с защитником Самюэлем Умтити. Арбитр Рикардо Бенгоэчеа, посчитав это симуляцией, показал португальцу вторую желтую карточку.

    После удаления Роналду толкнул арбитра, уходя с поля. Португалец пропустит ответный матч с «Барселоной», который состоится 17 августа.

    Ранее Бенгоэчеа назначил пенальти в ворота «Реала», посчитав, что вратарь гостей Кейлор Навас нарушил правила на нападающем Луисе Суаресе. Форвард Лионель Месси реализовал одиннадцатиметровый, забив единственный гол хозяев в этом матче.

    Sports.ru вел онлайн-трансляцию матча «Барселона» – «Реал».

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