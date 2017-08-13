Кокорин – единоличный лидер гонки бомбардиров РФПЛ
Нападающий «Зенита» Александр Кокорин возглавляет таблицу бомбардиров текущего чемпионата премьер-лиги.
Форвард стал единоличным лидером гонки снайперов, забив гол в матче с «Ахматом» (4:0). После 6 туров на счету Кокорина 5 мячей.
Второе-третье места делят нападающий «Динамо» Кирилл Панченко и полузащитник «Спартака» Куинси Промес. Они забили по 4 мяча.
Помимо 5 голов, Кокорин уже сделал 3 результативные передачи в текущем чемпионате.
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