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    Кокорин – единоличный лидер гонки бомбардиров РФПЛ

    Теги Зенит Премьер-лига Россия Александр Кокорин Кирилл Панченко Куинси Промес

    Нападающий «Зенита» Александр Кокорин возглавляет таблицу бомбардиров текущего чемпионата премьер-лиги.

    Форвард стал единоличным лидером гонки снайперов, забив гол в матче с «Ахматом» (4:0). После 6 туров на счету Кокорина 5 мячей.

    Второе-третье места делят нападающий «Динамо» Кирилл Панченко и полузащитник «Спартака» Куинси Промес. Они забили по 4 мяча.

    Помимо 5 голов, Кокорин уже сделал 3 результативные передачи в текущем чемпионате.

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