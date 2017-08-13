Болельщики «Зенита» почтили память погибших на подводной лодке «Курск»
Болельщики «Зенита» во время матча с «Ахматом» вывесили баннер в память о военных, погибших на атомной подводной лодке «Курск».
После того, как плакат с изображением письма капитана Колесникова был убран, Вираж исполнил песню группы «Любэ» «Там за туманами».
Со дня трагедии прошло 17 лет. Гибель «Курска» унесла жизни 118 человек.
Фанаты «Зенита» почтили память погибших на атомной подлодке Курск. 17 лет прошло.— Никита Павлов (@pavlov_plov) 13 августа 2017 г.
Сейчас на стадионе минута молчания.#ЗенитАхмат pic.twitter.com/aEKK0uONUF
КОММЕНТАРИИКомментарии модерируются. Пишите корректно и дружелюбно.