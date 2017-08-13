Болельщики «Зенита» почтили память погибших на подводной лодке «Курск»

Болельщики во время матча с «Ахматом» вывесили баннер в память о военных, погибших на атомной подводной лодке «Курск».

После того, как плакат с изображением письма капитана Колесникова был убран, Вираж исполнил песню группы «Любэ» «Там за туманами».

Со дня трагедии прошло 17 лет. Гибель «Курска» унесла жизни 118 человек.