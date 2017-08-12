Александр Селихов: «По второму голу есть претензии к себе»
Голкипер «Спартака» Александр Селихов прокомментировал поражение в матче 6-го тура чемпионата России от ЦСКА (1:2).
– В концовке подсели, отдали инициативу. Первый гол – прострел, крайний защитник замкнул передачу. Мне показалось, что был офсайд, ребята говорят, что не было. Второй гол – Витиньо пробил из-под игрока, я не успел сложиться, мяч зацепил. К себе есть претензии.
– Вы лежали, уткнувшись в траву, из-за того, что могли выручить?
– Конечно.
– Как вам первое дерби в карьере, насколько было волнительно?
– Волнения такого не было. Конечно, волновался, но с началом игры оно ушло. Хотел сделать все, что от меня зависит.
– Ожидали, что будет такая вязкая игра? Работы было мало и у вас, и у Акинфеева.
– Такие игры бывают, нужно свои моменты использовать в атаке. Думаю, закономерной была бы ничья.
– После матча к вам подошел Ребров, что он сказал?
– Не помню, но какие-то слова поддержки были. Мы одна команда, друг друга в трудную минуту поддерживаем.
– Известно, что у Витиньо хороший дальний удар. Изучали индивидуальные особенности соперников?
– Да, на теории уделяли ему внимание, на его удар с обеих ног. Пробил – попал, – сказал Селихов.
Опрос
Кто закончит чемпионат выше?
- Спартак32%
- ЦСКА68%
КОММЕНТАРИИКомментарии модерируются. Пишите корректно и дружелюбно.