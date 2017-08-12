Александр Селихов: «По второму голу есть претензии к себе»

Голкипер Александр Селихов прокомментировал поражение в матче 6-го тура чемпионата России от (1:2).

– В концовке подсели, отдали инициативу. Первый гол – прострел, крайний защитник замкнул передачу. Мне показалось, что был офсайд, ребята говорят, что не было. Второй гол – пробил из-под игрока, я не успел сложиться, мяч зацепил. К себе есть претензии.

– Вы лежали, уткнувшись в траву, из-за того, что могли выручить?

– Конечно.

– Как вам первое дерби в карьере, насколько было волнительно?

– Волнения такого не было. Конечно, волновался, но с началом игры оно ушло. Хотел сделать все, что от меня зависит.

– Ожидали, что будет такая вязкая игра? Работы было мало и у вас, и у Акинфеева.

– Такие игры бывают, нужно свои моменты использовать в атаке. Думаю, закономерной была бы ничья.

– После матча к вам подошел Ребров, что он сказал?

– Не помню, но какие-то слова поддержки были. Мы одна команда, друг друга в трудную минуту поддерживаем.

– Известно, что у Витиньо хороший дальний удар. Изучали индивидуальные особенности соперников?

– Да, на теории уделяли ему внимание, на его удар с обеих ног. Пробил – попал, – сказал Селихов.