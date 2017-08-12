Наверх
Загрузить фотографиюОчиститьCombined ShapeИскать
    Мобильные приложения
    Sports.ru

    Александр Селихов: «По второму голу есть претензии к себе»

    Теги Спартак ЦСКА Артем Ребров Премьер-лига Россия Александр Селихов Витиньо

    Голкипер «Спартака» Александр Селихов прокомментировал поражение в матче 6-го тура чемпионата России от ЦСКА (1:2).

    – В концовке подсели, отдали инициативу. Первый гол – прострел, крайний защитник замкнул передачу. Мне показалось, что был офсайд, ребята говорят, что не было. Второй гол – Витиньо пробил из-под игрока, я не успел сложиться, мяч зацепил. К себе есть претензии.

    – Вы лежали, уткнувшись в траву, из-за того, что могли выручить?

    – Конечно.

    – Как вам первое дерби в карьере, насколько было волнительно?

    – Волнения такого не было. Конечно, волновался, но с началом игры оно ушло. Хотел сделать все, что от меня зависит.

     – Ожидали, что будет такая вязкая игра? Работы было мало и у вас, и у Акинфеева.

    – Такие игры бывают, нужно свои моменты использовать в атаке. Думаю, закономерной была бы ничья.

     – После матча к вам подошел Ребров, что он сказал?

     – Не помню, но какие-то слова поддержки были. Мы одна команда, друг друга в трудную минуту поддерживаем.

     – Известно, что у Витиньо хороший дальний удар. Изучали индивидуальные особенности соперников?

     – Да, на теории уделяли ему внимание, на его удар с обеих ног. Пробил – попал, – сказал Селихов.

    Опрос

    Кто закончит чемпионат выше?

    5039 голосов 69
    • Спартак
      32%
    • ЦСКА
      68%

    КОММЕНТАРИИ

    Комментарии модерируются. Пишите корректно и дружелюбно.

    Лучшие материалы

    Войти как пользователь:

    Еще не зарегистрированы на Sports.ru?
    Зарегистрироваться

    Быстрая регистрация на Sports.ru

    Через несколько секунд вы узнаете, почему Sports.ru — самый удобный спортивный сайт

    Восстановление пароля

    Еще не зарегистрированы на Sports.ru?
    Зарегистрироваться