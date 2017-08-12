Массимо Каррера: «Ничего не могу предъявить своей команде, кроме последних 6 минут»

Главный тренер Массимо Каррера прокомментировал поражение от ЦСКА (1:2) в матче 6-го тура чемпионата России.

«Прошлый сезон уже завершился. Сегодня, кроме последних 6 минут, ничего не могу предъявить своей команде. Мы играли против сильного соперника. Затруднили ему игру. Мы создавали моменты, которые не реализовали.

В последние минуты не смогли проконтролировать ситуацию, которая привела к двум пропущенным мячам. Я не могу упрекнуть ребят – они отдались максимально.

К сожалению, в данный момент этого максимума не хватает, нужно показывать больше. Команда всегда отдается полноценно, борется. Я не обращаю внимания на результат, смотрю на индивидуальные выступления каждого игрока

Мне игра Селихова не показалась неуверенной. Как и у всех команд, у меня есть два вратаря, которые борются за место в стартовом составе», – заявил Каррера.