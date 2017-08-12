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    Массимо Каррера: «Ничего не могу предъявить своей команде, кроме последних 6 минут»

    Теги Спартак ЦСКА Премьер-лига Россия Массимо Каррера Александр Селихов

    Главный тренер «Спартака» Массимо Каррера прокомментировал поражение от ЦСКА (1:2) в матче 6-го тура чемпионата России.

    «Прошлый сезон уже завершился. Сегодня, кроме последних 6 минут, ничего не могу предъявить своей команде. Мы играли против сильного соперника. Затруднили ему игру. Мы создавали моменты, которые не реализовали. 

    В последние минуты не смогли проконтролировать ситуацию, которая привела к двум пропущенным мячам. Я не могу упрекнуть ребят – они отдались максимально.

    К сожалению, в данный момент этого максимума не хватает, нужно показывать больше. Команда всегда отдается полноценно, борется. Я не обращаю внимания на результат, смотрю на индивидуальные выступления каждого игрока 

    Мне игра Селихова не показалась неуверенной. Как и у всех команд, у меня есть два вратаря, которые борются за место в стартовом составе», – заявил Каррера.

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