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    «Ливерпуль» отказался продать Коутиньо «Барселоне» за 100 млн евро

    Теги Ливерпуль премьер-лига Англия Барселона примера Испания возможные трансферы Филиппе Коутиньо

    «Ливерпуль» по-прежнему не намерен отпускать полузащитника Филиппе Коутиньо в «Барселону».

    Мерсисайдцы отклонили и второе предложение по 25-летнему бразильцу – в размере 85 миллионов евро плюс 15 млн в виде бонусов. При этом руководство «Ливерпуля» подчеркнуло, что Коутиньо не продается и вопрос на этом закрыт.

    Ранее английский клуб отказался продать хавбека каталонцам за 80 млн.

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